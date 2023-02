Bande dessinée – Trois femmes au royaume des ogres Avec «Madones et putains», l’auteure et illustratrice française Nine Antico signe une impressionnante saga féministe dans l’Italie du XXe siècle. Jean-Philippe Bernard

Le trait noir et blanc épuré de Nine Antico est d’une rare tonicité. DUPUIS, 2023

«Je l’ai trouvée par une nuit de feu et de bruits. Des cloches sauvages sonnaient dans un ciel sauvage…» Instantanément, que ce soit rationnel ou non, c’est la voix de Nick Cave qu’on imagine en guise de bande-son lorsqu’on tourne les premières pages de «Madones et putains», le nouveau roman graphique de Nine Antico. Avec la chanson «Do You Love Me» tournant en boucle. Sûrement parce qu’il paraît évident après quelques planches que, comme dans l’œuvre de l’Australien, sexe, religion, profane, sacré, douceur, violence, rêve et réalité ne vont cesser de s’y télescoper.