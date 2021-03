Organisations internationales – Trois femmes pilotent le commerce international Après l’OMC et l’ITC, la CNUCED pourrait à son tour être dirigée au féminin. Elle l’est déjà, à titre intérimaire, par Isabelle Durant. Rencontre. Pierre-Alexandre Sallier

Numéro deux de la CNUCED depuis 2017, l’ancienne vice-première ministre belge Isabelle Durant dirige la plus importante agence onusienne à Genève depuis le 15 février à titre intérimaire. En attendant la nomination de sa future responsable. UN Photo/Violaine Martin

Avant la fin de l’année, trois femmes seront, sauf surprise, à la tête des trois organisations chargées de réunir les pays sur les questions de commerce. C’est pour l’instant le cas, mais à titre temporaire. Leur arrivée contribue à renouveler l’image de la Genève internationale – et de ses grandes négociations planétaires dites «multilatérales» – dont le rôle même a été mis en cause par la première puissance.

Après le Centre du commerce international (CCI) en octobre et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en mars, c’est au tour de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le développement (CNUCED) de s’apprêter à changer de responsable. À New York, le patron de l’ONU, Antonio Guterres, a répété sa volonté d’atteindre la parité à la tête des organisations dépendant de lui.