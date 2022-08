Cinéma au Palais de Rumine – Trois films en plein air pour vivre le Groenland Pour accompagner «Qanga», l’exposition actuelle, les musées cantonaux dressent un grand écran du 17 au 19 août dans le jardin nord du Palais de Rumine. Nouveau! Florence Millioud Henriques

«Sumé, le son d’une révolution» revient sur l’épopée artistique d’un groupe rock qui a fait date dans l’histoire du Groenland. Inuk Silis Hoegh/Emile Hertling Péronard

Brassant sans complexe les sciences (archéo, histoire, géologie, zoologie), le Palais de Rumine a fait de la transdisciplinarité sa marque de fabrique, son salut aux savoirs et son tremplin vers la connaissance. Une mosaïque d’expériences qui n’est pas de trop pour explorer le Groenland au-delà des stéréotypes qui glacent la deuxième plus grande île du monde, thème de son exposition actuelle «Qanga», à voir jusqu’au 29 janvier. Rembobinant l’histoire sans perdre de vue les temps contemporains.

Lire aussi Abo Politique muséale Vaud veut faire de Rumine son Palais des savoirs Le Palais de Rumine gardera ses musées Palais de Rumine transformé Un Muséum des sciences naturelles va naître à Lausanne Du 17 au 19 août, c’est une autre discipline – le cinéma – qui viendra encore en renfort dans cette découverte sans fin des géographies bordées par l’Arctique et l’Atlantique. Du cinéma dans une configuration inédite, avec un grand écran qui sera dressé dans le jardin nord du Palais de Rumine pour des projections gratuites. À l’affiche, trois longs métrages pour éveiller les curiosités dans trois domaines – on s’y attendait – fort variés.

Musique avec «Sumé, le son d’une révolution»

me 17 août (21 h), 73’

La fièvre rock a brûlé au Groenland entre 1973 et 1976 avec le groupe Sumé, qui ne la laisse pas fléchir en sortant trois albums pendant cette courte période avec une particularité et une primeur: ils sont en groenlandais. Une langue qui, avant Sumé – précise la production du film – «n’avait pas de mots pour oppression ou révolution. Sumé a déclenché un renouveau de la culture et de l’identité groenlandaises et a ouvert la voie à un gouvernement autonome groenlandais.»

Aventure avec «Le piège blanc»

je 18 août (21 h), 110’

«Le piège blanc» de Thierry Robert suit deux aventuriers, le plongeur Alban Michon et le cameraman Vincent Berthet, montés à bord d’un kayak pour aller à la rencontre des géants de glace mais aussi des rares communautés qui vivent sur une côte connue pour être l’une des plus sauvages du monde. À leur compteur, 1000 kilomètres parcourus en deux mois. Des plongées. Des rencontres. Et une course contre la montre pour éviter que le piège blanc ne les emprisonne.

Quête identitaire avec «The fight for Greenland»

ve 19 août (21 h), 98’

Ils sont quatre face à la caméra de Kenneth Sorento – réalisateur qui s’est spécialisé dans le genre du documentaire – pour un portrait de la jeunesse groenlandaise en quatre points de vue bornés d’horizons différents. Le quatuor partage pourtant une aventure commune: cette quête d’identité, passage obligé à leur âge, sauf qu’au Groenland, des débats viennent se greffer: l’indépendance, l’avenir, la souveraineté d’un pays qui se cherche.

