Un mort à Montreux – Trois fois plus d’accidents à trottinette en dix ans Dans le canton de Vaud, le nombre de blessés en lien avec cet engin a pris l’ascenseur. En cause: le nombre croissant d’utilisateurs. Claude Beda

Tous les jours, une personne est blessée en Suisse dans un accident impliquant une trottinette. LUCIEN FORTUNATI

Le nombre d’accidents et de victimes impliquant une trottinette traditionnelle a plus que triplé en dix ans en Suisse. Ces chiffres suivent la même courbe dans le canton de Vaud: «L’augmentation est liée à la hausse du nombre d’usagers», explique Pascal Fontaine, répondant presse à la police vaudoise.

Le développement de la trottinette, prisée par de plus en plus d’écoliers et de pendulaires, engendre un nombre croissant d’accidents liés à cet engin. Ils ont passé de 41 à 150 de 2010 à 2019 en Suisse. «Les statistiques vaudoises présentent une évolution semblable, mais elles sont plus compliquées à déchiffrer», glisse Pascal Fontaine.