Entreprises – Trois groupes suisses parmi les 50 plus innovants du monde Le cabinet Boston Consulting Group place Nestlé, ABB et Novartis parmi les 50 entreprises les plus innovantes de la planète.

Nestlé est la 42e entreprise la plus innovante au monde (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Trois entreprises suisses, Nestlé, ABB et Novartis, figurent parmi le Top 50 des entreprises les plus innovantes au monde. Le classement est dominé par les groupes technologiques américains Apple, Alphabet et Amazon.

Nestlé se classe à la 42e position, selon ce classement publié jeudi par le Boston Consulting Group (BCG). La firme basée à Vevey (VD) retrouve le Top 50, après en avoir été évincée l’année passée. Nestlé avait obtenu son meilleur classement en 2010 avec une 36e place.

ABB arrive juste derrière Nestlé à la 43e place. Depuis 15 ans que le Boston Consulting Group établit ce classement, c’est la première fois qu’ABB atteint le Top 50. Cela vaut également pour Novartis qui occupe le 47e rang.

( ATS/NXP )