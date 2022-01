Procès à Nyon – Trois jours d’animations en soutien aux zadistes jugés La manifestation, dont le programme s’annonce varié, s’étendra du tribunal d’arrondissement à la gare. De fortes perturbations du trafic sont à prévoir lundi après-midi dans cette zone. Marine Dupasquier

Lundi, les premiers procès des activistes de la ZAD de la colline du Mormont auront lieu à Nyon. Photo d’archive prise en mars 2021, avant que les zadistes ne soient expulsés. Jean-Guy Python

Le début de semaine s’annonce inhabituellement animé à Nyon. En effet, trois jours d’animations en soutien aux zadistes – dont les audiences débutent lundi – sont prévus. Lundi en fin de journée, la manifestation prendra la forme d’un cortège étendu sur la route de Saint-Cergue, entre le tribunal d’arrondissement et la gare, en passant par le parking du Martinet.

Il a été annoncé que le trafic serait paralysé sur ce tronçon. Un communiqué de la Ville indique qu’il est «recommandé aux véhicules motorisés d’éviter le centre-ville lundi dès 17 h 30 et jusqu’à 21 h, car certaines routes devront être momentanément fermées pour le passage du défilé».

Qui a peur de l’homme cis en costard?

Le cocktail d’activités est varié, suivant néanmoins un fil rouge anticapitaliste. L’une des volontés du collectif organisateur est de railler l’événement judiciaire, à travers des pièces de théâtre le parodiant, ou encore une «synthèse clownesque des procès». Certains jeux prévus frôlent la satire avec – entre autres – une partie de «Qui a peur de l’homme cis en costard?».

Des conférences et tables rondes ont également été mises sur pied, de même que des moments de restauration gratuite et des périodes de danse et de chant. En fin de journée, les participants descendront du tribunal jusqu’à La Roulotte, un bar extérieur accolé à la gare. Les «réjouissances» devraient prendre fin vers 19 h 30 lundi, un peu plus tôt les jours suivants.

Sous contrôle

Une présence policière sera assurée durant les trois journées. Joint par «La Côte», le coordinateur des manifestations de Police Région Nyon, Sébastien Leblanche, indiquait que les mesures nécessaires pour encadrer le cortège avaient été mises en place.

S’il est difficile d’estimer l’ampleur du public, il devrait avoisiner les 300 personnes au cortège, contre une petite centaine devant le tribunal, selon le municipal chargé des manifestations, Alexandre Démétriadès. Les participants seront tenus de respecter les règles sanitaires en vigueur.

