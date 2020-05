Le labo biotech bernois InnoMedica s’est lancé à la poursuite d’un vaccin contre le Covid-19. Son fondateur, Peter Halbherr, décrit sa mobilisation*.

Peter Halbherr, 69 ans, fondateur d'Innomedica DR

- Il y a plus de cent vaccins en développement et les géants du secteurs se lancent dans la course, avec des moyens se chiffrant en centaines de millions. Comment une PME comme Innomedica peut-elle se retrouver parmi les labos en tête de la course?

- Peter Halbherr: Il y a cent manières de faire un vaccin, des plus classiques partant de virus vivants désactivés à celles qui sont basées sur l'ADN. Au centre de la plupart des recettes il faut le plus souvent un élément porteur pour amener des protéines qui provoqueront une réponse immunitaire de l'organisme contre le virus. Tout le monde fait avec ce qu'il a – par exemple un adénovirus vecteur chez Johnson & Johnson, des virus modifiés avec des protéines chez le Dr. Bachmann ou des protéines nanoparticulaire chez le Dr. Burkhardt. Chez Innomedica nous sommes spécialisés dans les liposomes, des structures beaucoup plus simples - mais de la taille d'un virus - que nous pouvons produire par milliards. Notre avantage, notamment par rapport aux autres équipes helvétiques, reste notre infrastructure industrielle «maison». Or la production rapide de millions de doses est la clef d'une réponse vaccinale efficace face à une épidémie.

- Comment assurer des millions de doses à l’automne?

- Nos partenaires industriels nous fourniront les protéines nécessaires à la mi-juillet. Un mois plus tard nos liposomes seront disponibles. On pourra donc produire les premiers lots à la fin de l'été, pour obtenir des doses commerciales en octobre. En tournant 24/7 notre usine fribourgeoise de Marly pourra par la suite fabriquer jusqu’à un million de doses par mois en flacons, ou jusqu’à 70 millions de doses fournies en vrac [Ndlr: i.e. non enflaconnées]. Dans un premier temps cela permettrait de fournir la Suisse. Nous n'avons évidemment pas la portée mondiale d'un grand groupe pharma - Johnson & Johnson a annoncé, par exemple, viser le milliard de doses. A l'inverse, les procédures au sein de ces multinationales sont complexes et leurs structures exigent qu'un produit rapporte des centaines de millions de dollars. Or tout le problème avec les pandémies reste que, bien souvent, ces virus font rage puis disparaissent, comme ce fut le cas avec Ebola. Il faut donc pouvoir réagir rapidement.

- En attendant, votre vaccin n’est pas validé…

- Mener les tests cliniques, prendre le risque de développer l'outil de production et la distribution avant les résultats... il faut faire tout en parallèle! Nous avons commencé il a deux mois déjà à déployer ce dispositif, c'est ce qui a poussé l'OFSP [ndlr: BAG en allemand] à nous soutenir. L'étape clef sera, dans un mois, le résultat des tests menés par l'IVI bernois [Institut pour la Virologie et l’Immunologie], afin de démontrer que le vaccin mobilise bien le système immunitaire et le rend capable de neutraliser le SARS-CoV-2. Dans le plan que nous avons communiqué aux autorités, le prix de notre vaccin est fixé à 110 francs, ce qui est plutôt modéré au regard des 180 francs des tests de dépistage.

- Chaque pays cherche à obtenir son propre un vaccin?

- Ce n'est pas l'attitude de la Suisse, dont la population est de toute façon beaucoup trop modeste pour jouer solo; contrairement, par exemple, aux Etats-Unis. Il est évidemment plus efficace d'organiser ici les essais cliniques et de faire valider le vaccin par Swissmedic qui a accéléré tout le processus d'approbation. Ensuite il sera possible d'envisager la vente du vaccin hors de nos frontières, notamment en accordant des licences - des discussions sont déjà en cours sur ce front.

- Quel était votre activité avant de vous lancer contre le Covid-19?

- Depuis 2013 nous nous focalisons sur le cancer et la maladie de Parkinson. En oncologie nous «emballons» les produits classiques de chimiothérapie dans des liposomes afin que leurs effets secondaires, provoqués par leur circulation dans le sang, soient réduits et qu'ils pénètrent mieux dans les tumeurs: les résultats des tests cliniques ont montré qu'on avait radicalement changer la distribution du médicament dans le corps à cause du l’emballage "nanoliposomal" employée avec notre Talidox. Le traitement est bien toléré, les effets secondaires sont totalement différent que ceux des chimiothérapies classiques. Cela reste l'axe principal de notre activité - des patients attendent - même si développer un vaccin en parallèle nous permet de faire déboucher notre technologie sur une premier produit commercialisable. Pour poursuivre le tout, il faut évidemment plus d'argent...

- ... d'où l'appel à financement que vous avez bouclé fin avril?

- Un grand nombre de nos 750 actionnaires et ont a répondu présent à la souscription de nouvelles actions. Cette opération nous a permis d'obtenir une dizaine de millions de francs venant s'ajouter aux 33 millions dont a bénéficié notre société jusque là.

P.-A.SA.

* Version in extenso de l'interview publiée dans notre édition du 06 mai 2020