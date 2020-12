Prix vaudois des entreprises internationales – Trois lauréats vissés dans les technologies de pointe Les sociétés Intuitive Surgical, Boschung et Green Motion, toutes pionnières dans leur domaine, ont été récompensées. Jean-Marc Corset

Les lauréats: Jean-Yves Raimon, vice-président d’Intuitive Surgical International et directeur du siège européen; Gabriel et Marcel Boschung, CEO du groupe Boschung; François Randin, CEO de Green Motion. DR

Le Prix vaudois des entreprises internationales (PVEI), qui récompense chaque automne trois entreprises implantées dans le canton et présentes à l’international, a été attribué jeudi à des sociétés actives dans des technologies de pointe. Intuitive Surgical Inc., pionnier de la chirurgie mini-invasive robot-assistée, le groupe Boschung, leader dans le développement et la production de technologies de gestion de l’état des routes et aéroports ainsi que Green Motion, fournisseur de solutions pour la recharge des batteries de véhicules électriques, rayonnent au-delà des frontières cantonales.

En mai 1998, une équipe française venait de réaliser à Paris, six opérations à cœur ouvert en utilisant un robot manipulé par ordinateur. Une première mondiale. La machine assistée par l’informatique avait été développée par la société américaine Intuitive Surgical. Un an après, son système de chirurgie mini-invasive robot-assistée était le premier à recevoir le marquage CE (conformité européenne) et à avoir été autorisé aux États-Unis par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA).

En 2007, la firme californienne a installé son siège social européen à Aubonne où elle regroupait alors quarante employés. Aujourd’hui, ils sont plus de 160 sur son site agrandi il y a trois ans, sur un total de 7000 dans le monde. Actuellement, une quarantaine de systèmes chirurgicaux da Vinci sont installés dans les hôpitaux publics et cliniques privées de Suisse. Plus de 52’000 chirurgiens ont déjà été formés à leur utilisation à l’échelle mondiale.

Le prix spécial du jury pour Green Motion SA

Le groupe Boschung, créé en 1947 dans le canton de Fribourg, est actif à l’Aéropôle de Payerne depuis 3 ans et il emploie près de 140 collaborateurs en terres vaudoises. Le leader mondial dans le développement et la production de technologies de gestion de l’état des surfaces de circulation a enlevé le prix de la catégorie Entreprise suisse. Le groupe est spécialisé dans la conception de machines et équipements de déneigement et de nettoyage des routes.

Dans les années 80 déjà, il a développé des systèmes de mesures électroniques pour détecter le verglas sur les pistes des aéroports et autoroutes. Désormais, ses solutions se déroulent en trois phases: la détection du danger, l’intervention (véhicules agissant sur une surface à traiter) et la gestion informatisée des procédures. Boschung, qui réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’exportation, compte 11 succursales dans 10 pays, et plus de 600 employés dans le monde.

La société Green Motion SA a pour sa part décroché le Prix spécial du jury. Elle développe un réseau de systèmes de recharge pour véhicules électriques. Fondée en 2009 à Lausanne, elle a grandi à Bussigny et s’est installée au Mont-sur-Lausanne au début de 2017, où elle emploie une soixantaine de collaborateurs.

Elle en compte une dizaine d’autres à Zurich. Elle fabrique les bornes de recharge, conçoit des logiciels de gestion et propose des services autour de ces équipements servant la mobilité électrique. L’entreprise développe également diverses technologies d’avant-garde (bornes de recharge pour avions électriques, chargeurs embarqués pour l’industrie automobile…). Elle développe d’importants projets en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, en Inde ainsi qu’en Israël.