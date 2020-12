Sous le sapin – Trois livres jeunesse de Tom Tirabosco pour Noël Découvrez notre sélection de livres pour les bambins, où le Genevois brille avec deux réédition et un roman illustré. Jérôme Estebe

La couverture de «ailleurs, au même instant». DR

En ce morne hiver 2020, Tom Tirabosco nous remonte un brin le moral, en prenant ses aises sur les étals jeunesse des librairies. Le bougre se démultiplie. Les Éditions La Joie de lire rééditent en effet deux de ses anciens albums, et publient simultanément «L’attrape-malheur», un roman pour ados que le dessinateur illustre avec son brio coutumier. Il dédicacera tout ça vendredi prochain à la librairie La Ligne, à Carouge.

En attendant, détaillons la floraison. Sorti initialement en 1997, «Ailleurs au même instant…» est le premier livre du Genevois. Et son chouchou aussi. L’ouvrage repose sur un principe narratif élémentaire et génial: la simultanéité, de préférence rêveuse et poétique. «Quelque part sur Terre, un enfant ouvre un livre; ailleurs au même instant… une poire tombe par terre… un renard s’enfuit… un vieux monsieur s’ennuie…»

Amélie Poulain

Voyez la série de planches toutes douces. Les mômes adorent. Et nous aussi. «C’est fou, plus de vingt ans après, je reçois encore des travaux de primaire et d’enfantine qui sont calqués sur le canevas du livre. Il est d’une simplicité extrême, qui en fait son charme. On pourrait dire, avec toute la modestie possible, que c’est devenu un classique», sourit Tom dans sa barbe plus sel que poivre. «Je soupçonne même le scénariste d’Amélie Poulain de s’en être inspiré pour la première séquence du film. C’était sans doute une idée dans l’ère du temps. J’avais la vingtaine. J’étais à Paris, sans enfants. On allait au cinéma, on se baladait. L’idée du livre a jailli lors d’une promenade à Montmartre en automne, c’était magnifique: les couleurs, les hirondelles. Un instant miraculeux, comme ça…»

Le petit gourmand du «Dessert». DR

Réédité plusieurs fois, succès oblige, le petit bouquin initial a connu plusieurs moutures. «La première édition comportait une faute d’orthographe. Avec un texte réduit au minimum: la honte! Je dédicaçais chez Papiers Gras, fier comme un pape, quand un copain prof de français s’exclame: «C’est normal, la faute, là?» J’avais écrit un «vieux monsieux», avec un x. Personne ne l’avait vu. Misère!» La dernière version en date a connu également quelques retouches, graphiques celles-là. «Je ne supportais plus la tête du hérisson: je l’ai refait. J’ai viré une abeille et un oiseau, corrigé le nez d’un personnage. On pourrait jouer à chercher les différences entre les éditions», s’amuse-t-il.

Quelques personnages de «L’attrape-malheur». DR

Parallèlement ressort «Le dessert». BD pur sucre qui narre le périple fantastique d’un petit gourmand. Il y a un poisson qui cause, une sirène mimi et un ogre tout rose. Le coup de pastel de l’auteur est toujours aussi charmant, quoique un peu flippant à l’occasion. Dans ce conte pâtissier, les moineaux font peur. Oui, parfaitement. «Je venais de découvrir le cinéma de Miyazaki . Je m’étais mis en tête de dessiner des oiseaux le plus précisément possible.» L’album sort en 2003. Il fait un carton. En France, le Ministère de la culture l’inscrit sur la liste des bouquins bons pour la jeunesse. «Le dessert» inaugurait la collection Somnambule, que j’ai dirigée un temps. L’idée, c’était de proposer des albums lisibles aux enfants en cinq, dix minutes, au lit, le soir avant de faire dodo.» Quiconque s’est déjà lancé dans la lecture d’un «Blake & Mortimer» avec une de ces chères têtes blondes ne peut que louer cette entreprise.

Reste «L’attrape-malheur», récit au parfum gothico-fantasy de l’écrivain et philosophe Fabrice Hadjadj. Le texte est noir et touffu. Les dessins qui l’illustrent le sont aussi. C’est le Tom sombre qui crayonne ici. Sans couleur ni petits oiseaux. «Il s’agit du premier tome d’une trilogie. Je planche déjà sur le deuxième volume. C’est dur. C’est sanglant. C’est christique. Le héros, qui prend sur lui les blessures et les douleurs des gens qu’il aime, finit le premier tome décapité. Il y a une ambiance très «Freaks» (ndlr: le film de Tod Browning); ça tombe bien, j’adore les monstres et la difformité.»