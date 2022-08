VTT – Trois médailles de plus pour la Suisse Swiss Cycling a glané trois breloques de plus, aux Championnats du monde aux Gets (Fra). Vendredi, Nicole Göldi a notamment conservé son titre en E-Mountain Bike. Robin Carrel Les Gets

Le Biennois Joris Rf en action DR

Et de trois qui nous font sept! Vendredi, en matinée, la délégation suisse aux Mondiaux haut-savoyard a brillé, sur vélo à assistance électrique cette fois. La Zurichoise Nicole Göldi (20 ans), au nom prédestiné, a rapporté le 3e titre mondial cette semaine à son pays.

Elle s'était déjà imposée lors des Mondiaux de E-MTB à Val di Sole en Italie il y a un an, dans une discipline qui se cherche encore un peu: elles n'étaient que 12 au départ ce vendredi. La Suissesse a devancé de plus d'une minute la Française Justine Tonso et la Soleuroise Nathalie Schneitter.

«C'est incroyable, a rigolé la jeune Suissesse. La piste était super, mais c'est surtout l'atmosphère autour qui est incroyable. J'adore concourir dans le coin, j'aime chevaucher mon e-bike, donc je prends beaucoup de plaisir à faire ce que j'apprécie le plus. Ce titre est plus important que celui de l'année dernière, parce qu'ici, tout le monde pensait que j'allais gagner et c'était davantage de pression sur mes épaules.»

Chez les hommes, c’est le Seelandais Joris Ryf qui a apporté sa breloque à l’édifice helvétique. Sous une pluie battante et avec quelques coups de tonnerre en fond sonore, le coureur de 24 ans a remporté la médaille de bronze chez les messieurs. Il a été battu par deux spécialistes locaux: les Français Jérôme Gilloux et Hugo Pigeon.

Peter Sagan, un peu dans le dur. DR

Venu pour s’amuser, avant de retrouver les pelotons du World Tour sur route dès ce dimanche à Plouay, Peter Sagan a apprécié son passage en Haute-Savoie, mais sans doute un peu moins la météo, qui a rendu la piste très glissante. Le triple champion du monde slovaque a tout de même pu faire de belles photos pour ses sponsors. Il a terminé 16e à plus de 5 minutes du vainqueur.



