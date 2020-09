Zurich – Trois membres du gang «Pink Panther» condamnés Les trois hommes, des Serbes âgés de 39 à 44 ans, ont été arrêtés le jour où ils prévoyaient de s’attaquer à un magasin de montres à Lugano. Ils ont été condamnés à des peines de prison et d’expulsion.

Le tribunal de district de Zurich a l’habitude des «Pink Panther». KEYSTONE

Trois membres présumés du gang «Pink Panther» ont été condamnés jeudi à des peines prison par le tribunal de district de Zurich. Ils avaient été repérés et arrêtés en 2018 pendant la préparation de braquages de bijouteries en Suisse.

Trois Serbes âgés de 39 à 44 ans ont été reconnus coupables de tentatives de brigandage. Ils écopent de peines de prison allant de cinq à sept ans. Ils sont expulsés du territoire suisse pour des périodes de 10 à 15 ans.

Les trois hommes préparaient le braquage de bijouteries en Suisse, notamment à Gtaad (BE) et à Lugano (TI). Ils ont été arrêtés le jour où ils prévoyaient de s’attaquer à un magasin de montres à Lugano.

Le gang international dit «Pink Panther» est un groupe à géométrie variable de criminels originaires de l’ex-Yougoslavie. Ils ont toujours le même mode opératoire et dérobent des montres de luxe et de la joaillerie. On leur attribue plus d’une centaine de braquages dans le monde.

Diamant dans une crème de beauté

Le groupe doit son nom aux policiers anglais. Ils l’avaient surnommé ainsi après un braquage à Londres en 2003 où un diamant avait été dissimulé par un des braqueurs dans une crème de beauté, comme dans l’un des épisodes de la série de films «The Pink Panther».

En 2018 à Zurich, un homme accusé d’être un «Pink Panther» a été jugé pour neuf vols à main armée dans des bijouteries. Avec ses complices, ils ont dérobé des montres et des bijoux d’une valeur de 20 millions de francs dans des braquages à Zurich, Montreux (VD) et Lausanne, ainsi qu’en Allemagne et en Autriche.

ATS/NXP