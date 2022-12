Christmas Run à Lausanne – Trois mille coureurs ont rivalisé de créativité Pères et Mères Noël, rennes, cadeaux, sapins ou encore bûche de Noël ont déferlé dans la vieille ville lors de la course ce dimanche. Pierre-Alain Schlosser

Les participants de la Christmas Run ont rivalisé d’originalité. La bûche de Noël avec Jehanne, Elisa, Surya et Ninon (de droite à gauche) n’est pas passée inaperçue. KEYSTONE/LAURENT GILLIÉRON

Il faut être un petit peu givré pour courir un dimanche de décembre. Et pourtant, ils étaient 3200 à défier le froid hivernal afin de participer à la Christmas Run. Les rues de la vieille ville de Lausanne ont vu courir des Pères et Mères Noël, des rennes, des lutins, des sapins, une bûche de Noël, des cadeaux et même des aliens, des Télétubbies et des vaches!