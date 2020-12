Les rescapés du coronavirus – «Trois mois après le Covid, je peine à respirer» Une des premières études au monde sur les séquelles de la maladie est menée au CHUV. Le Renanais Radovan Josanovic, hospitalisé fin septembre, fait partie des «cobayes». Raphaël Cand

Lausanne, le 10 décembre 2020. CHUV, grand test européen sur les conséquences du Covid sur les maladies respiratoires et suivi des fonctions respiratoires des patients. L’infirmière Anne-Martine Sanglard fait passer des tests à Radovan Josanovic qui a eu le Covid fin septembre. 24heures/Odile Meylan

Une grande part des patients ayant eu une atteinte sévère au Covid-19 a encore des difficultés respiratoires plusieurs mois après l’infection. Voilà les premiers résultats d’une étude menée dans une dizaine de centres en Suisse sur les séquelles pulmonaires à long terme du coronavirus. Parmi les personnes qui y participent figure Radovan Josanovic. En ce jeudi de décembre, cet habitant de Renens âgé de 63 ans est présent au 6e étage du CHUV pour se soumettre à une batterie de tests, environ trois mois après avoir contracté la maladie.

Un marathon de deux heures qui débute par une série d’examens mesurant le fonctionnement de ses poumons. Dans une petite cabine, un tuyau dans la bouche et une pincette sur le nez, Radovan suit les indications de l’infirmière Anne-Martine Sanglard qui dicte le rythme des inspirations et expirations telle une cheffe d’orchestre. «Vous suivez ma main et vous respirez», «Au max, au max, au max!» «C’est parfait, c’est super», encourage-t-elle pleine d’enthousiasme alors que le sexagénaire enchaîne les mesures dans la bonne humeur.