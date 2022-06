États-Unis – Trois morts dans le déraillement d’un train dans le Missouri Un train effectuant la liaison entre Chicago et Los Angeles a déraillé après avoir heurté un camion poubelle à un passage à niveau dans le Missouri.

La compagnie ferroviaire Amtrak avait mentionné dans un communiqué «des blessés», sans davantage de détails. (Image d’illustration) AFP

Trois personnes sont décédées lundi lors d’une collision entre un camion à benne et un train, qui a ensuite déraillé, à un passage à niveau dans le Missouri, ont annoncé les autorités de cet État du centre des États-Unis.

«Il y a de multiples blessés et nous pouvons confirmer qu’il y a eu trois morts, deux dans le train et un dans le camion à benne», a déclaré Justin Dunn, porte-parole de la Missouri State Highway Patrol, lors d’une conférence de presse. Le train, qui effectuait la liaison Los Angeles-Chicago, est sorti des rails «après être entré en collision avec un camion à benne à un passage à niveau», à Mendon, dans le nord du Missouri, à 13 h 42 locales (18 h 42 GMT), avait déclaré plus tôt la compagnie ferroviaire Amtrak dans un communiqué.

Plus de 200 passagers, ainsi que des employés de l’entreprise, se trouvaient à bord, et le passage à niveau n’était ni doté de lumières marquant la voie ni de dispositif de contrôle électronique, selon les autorités locales. L’enquête sur les circonstances de cet accident en est «à son stade préliminaire», a précisé Justin Dunn, promettant plus d’informations à venir.

D’impressionnantes photographies publiées sur les réseaux sociaux par des voyageurs montrent de nombreux wagons couchés sur le côté de la voie, des passagers s’en échappant par les fenêtres latérales, au milieu d’une zone agricole. L’AFP n’a pas pu confirmer dans l’immédiat l’authenticité de ces images. Dimanche, un autre train opéré par Amtrak avait percuté une voiture sur un passage à niveau dépourvu de barrières automatiques en Californie, tuant trois des passagers du véhicule, selon la chaîne NBC.

AFP

