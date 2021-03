Élections communales 2021 – Trois nouveaux dans les sept premiers à Avenches Le premier tour de scrutin de la cité romaine débouche sur un ballottage général, PLR en tête. Les Verts sont en passe de sauver la gauche. Sébastien Galliker

Il faudra jouer des coudes, le 28 mars, pour faire partie des sept élus à la future Municipalité d’Avenches. JEAN-PAUL GUINNARD

Comment le PS avenchois va-t-il digérer la retraite politique de sa locomotive, Roxanne Meyer-Keller, et le départ du municipal Loris Piccin? À cette question, les urnes ont répondu «mal», dimanche. Au dépouillement du scrutin du premier tour à la Municipalité, les trois candidats de la liste ferment la marche en compagnie du dernier PLR, parmi douze concurrents. Alors que le PLR ne s’en tire pas si mal dans ce ballottage général, seule la nouvelle venue verte Camille Marion semble en passe de sauver un siège de gauche.

«Je suis étonnée et contente de mon résultat, et j’espère conserver la confiance de la population au second tour pour le confirmer», analyse à chaud la jeune femme de 28 ans. Alors que cinq sortants sollicitent un nouveau mandat, elle s’est classée au 5e rang (445 voix).

Trois PLR en lice

Devant, le PLR truste les deux premières places avec Laure Ryser (563) et le nouveau Maxime Corthésy (476), Gaëtan Aeby pointant au 6e rang (442). «On validera la stratégie lundi, mais notre but serait de faire élire ces trois candidats», relève Baptiste Stauffacher, chef de campagne du PLR, qui gagnerait ainsi un siège.

Dans les sept premiers, le sortant UDC Pascal Buache signe une jolie 4e place (458). La clé du second tour pourrait bien se jouer au sein du Rassemblement, dont le nouveau venu, Tony Ruano (473), fait nettement mieux que les sortants Enrico Fiechter (438, 7e) et Eric Schürch (428, 8e).

Au Conseil communal, les positions restent assez stables, avec 16 sièges pour le PLR (idem), 15 pour le Rassemblement (+4), 15 pour le PS et les Verts (–1) et 9 pour l’UDC (–3).