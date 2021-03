Hockey sur glace – Trois nouveaux points pour le LHC Les Lions ont réalisé une bonne opération dans la lutte pour le top 6, jeudi soir à Langnau (1-2). Jérôme Reynard Langnau

La joie de Denis Malgin et du banc lausannois après le deuxième but. Keystone

Deux jours après s’être relancé face à Davos à la maison, le LHC a enchaîné avec une deuxième victoire, jeudi soir à Langnau (1-2). De quoi réaliser une bonne opération dans l’optique d’une place dans le top 6. Sans toutefois convaincre.

Sur la glace de l’Ilfis, les Lions ont pris l’avantage à la 8e minute de jeu, lorsque le bon travail de Bertschy et de Kenins le long de la bande a profité à Emmerton, l’homme en forme du moment. Derrière, les hommes de Craig MacTavish ont baissé le pied et l’ont payé en début de tiers médian (22e Weibel 1-1). Ils ont ensuite repris le contrôle et, une fois n’est pas coutume, ont capitalisé sur une situation de supériorité numérique pour repasser devant, grâce à une belle triangulation signée Genazzi, Hudon et Malgin à la conclusion (28e 1-2).

La deuxième partie de soirée a ressemblé à un duel équilibré, avec des hauts et des bas de chaque côté et au cours duquel les deux équipes se sont procuré des opportunités. Mais plus rien ne sera marqué, pour le bonheur des Lions.