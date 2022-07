Bilan du 45e Paléo à Nyon – Trois personnes ont été interdites de festival Les infractions commises sont restées très faibles. Police et organisateurs ont pu faire face «de façon sereine» aux événements mineurs rencontrés.

1 / 1 La police tire un bilan positif de cette 45e édition du Paléo (ici, le concert d’Angèle). KEYSTONE

Aucun problème sécuritaire majeur n’est venu ternir la fête, lors de la 45e édition du Paléo Festival qui s’est clos dimanche à Nyon (VD). Les vols sont restés stables et la canicule n’a pas entraîné de surplus d’activité pour les équipes sanitaires.

Des efforts de surveillance particuliers ont été effectués pour éviter les vols et les délits. Avec des résultats «satisfaisants», selon la police, qui recense «seulement» 65 délits, dont 47 vols dans des tentes ou par des pickpockets.

Plusieurs personnes ont pu être interpellées en flagrant délit. Plusieurs voleurs ont été déférés au Ministère public, de même qu’une personne pour trafic de produits stupéfiants (14 parachutes de cocaïne 16 grammes et 36 pilules de type ecstasy).

Quatre cas de piqûres

La police signale quatre annonces de piqûres, dont deux ont fait l’objet d’une plainte pénale. À ce stade, les analyses n’ont pas révélé la présence de produits particuliers, selon le communiqué.

Les policiers ont enregistré 14 plaintes pénales, pour des vols dans des tentes ou sur le reste du site. Le camping a connu une fréquentation constante par rapport aux années précédentes avec une moyenne de 8000 personnes par jour. Le nombre de camping-cars y était en forte hausse, avec environ 600 véhicules par jour.

Sur les parkings, les voitures sont en diminution alors que les cycles augmentent (+70%). Des pompiers étaient présents en permanence répartis dans trois postes d’attente à proximité du site. Ils ont dû intervenir le mardi 19 juillet pour un feu sur le parking des collaborateurs. Trois voitures ont été détruites et 10 en partie endommagées. Ils sont également intervenus le vendredi et le dimanche pour des départs de feu.

Infractions douanières

La forte chaleur n’a pas généré de surplus d’activité et seuls huit patients ont été emmenés en ambulance dans des hôpitaux pour des contrôles ou des prises en charge. Le service médical de Paléo a traité plus de 3000 patients (3000 en 2019), surtout des cas bénins. Le sol sec et poussiéreux a causé des entorses et des irritations.

Enfin, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a procédé le 20 juillet à un contrôle des stands. Il a dénoncé plusieurs exploitants pour des infractions douanières, en particulier l’absence de dédouanement de la marchandise. Les amendes, droits de douane et TVA se montent à plusieurs milliers de francs, a précisé la police.

