Votations du 13 juin – Trois petits oui se dessinent pour les objets écolos La loi sur le CO₂ et les deux initiatives sur les pesticides partent avec une faible avance, selon notre premier sondage Tamedia. Lucie Monnat

La langue du glacier du Rhône, en Valais, recule chaque année. C’est l’un des symboles du réchauffement climatique, qu’est censée combattre la révision de loi sur le CO₂. Chantal Dervey

Malgré les manifestations pro-climat et une vague verte qui déferle régulièrement dans les urnes, la loi sur le CO2 reçoit un soutien frileux. Selon le premier sondage réalisé par Tamedia (éditeur de ce contenu) avant les votations du 13 juin, la loi attaquée en référendum remporte pour l’heure 54% de soutiens, contre 43% de non et 3% d’indécis.

Rien n’est joué: souvent, le soutien à un objet baisse en cours de campagne. «Cela montre que le lobby pétrolier fait une campagne dangereuse, réagit le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD), membre du comité en faveur du oui. Nous devons continuer à nous battre.»