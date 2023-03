Perspectives post-fusion bancaire – Trois pistes pour faire face à cette UBS colossale Le géant de la banque créé par la reprise de Credit Suisse par UBS fait peur. Des experts brossent quelques scénarios pour éviter qu’un nouvel accident financier ne se produise à l’avenir. Nicolas Pinguely

Les deux banques fusionnées, UBS et Credit Suisse, ont leur siège sur la Paradeplatz, à Zurich. Hautement spéculative, la banque d’affaires de CS va fondre dans l’opération. KEYSTONE-SDA.CH

Un monstre est né. La mort de Credit Suisse (CS) et sa reprise par UBS vont laisser des traces. La stabilité de la Suisse est-elle menacée par ce nouveau géant bancaire? La question doit être posée. «Le risque UBS est énorme pour la Suisse, souligne Jean-Pierre Danthine, directeur du centre Enterprise for Society (UNIL-IMD-EPFL) et ancien vice-président de la BNS. Il ne doit donc y avoir aucun doute sur sa solvabilité.»