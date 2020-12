Nord vaudois – Trois projets culturels mis à l’honneur, malgré la crise Le Fullframe Project a gagné le Prix culturel régional 2020, la photographe yverdonnoise Sarah Carp a reçu le Prix CEPY et l’écrivain Romain Buffat celui du Prix à l’encouragement.

Cette sixième édition, chamboulée par la situation sanitaire, n’a pas pu organiser sa traditionnelle cérémonie dans une commune du Nord vaudois (photo du château d' Yverdon prise le 1er octobre 2008). KEYSTONE

Le Réseau culturel régional du Nord vaudois a décidé de maintenir le Prix culturel régional 2020, malgré la pandémie. Trois projets ont été primés, qui seront visibles sur les réseaux sociaux dès le 24 décembre.

Maintenant plus que jamais, il est important de reconnaître la création artistique régionale, a indiqué la commune d’Yverdon-les-Bains dans un communiqué mardi. Cette sixième édition, chamboulée par la situation sanitaire, n’a pas pu organiser sa traditionnelle cérémonie dans une commune du Nord vaudois.

Les trois Prix – Prix culturel régional, Prix CEPY et le Prix à l’encouragement – ont toutefois bel et bien été décernés par le jury à des artistes de la région. Jouant avec les contraintes imposées par le semi-confinement, le Fullframe Project remporte à l’unanimité du jury le Prix culturel régional 2020 d’une valeur de 10'000 francs.

Ce projet réunit des artistes en tous genres du Nord vaudois et plus largement de la Suisse romande sur une plateforme digitale grâce à un format audio-visuel de qualité. Chaque performance, chant, théâtre, danse y est présentée dans le cadre de porte du logement de l’artiste, offrant une performance insolite aux spectatrices et spectateurs.

Photographie et écriture

Le jury récompense également le travail de la photographe yverdonnoise Sarah Carp, en lui attribuant le Prix de la Fondation CEPY, d’un montant de 2000 francs. «Parenthèse» est une série de photographies réalisée pendant le confinement.

La photographe capture des instants magiques avec des enfants. Mais cette série raconte également les difficultés liées à cette période, d’une mère seule vivant avec des enfants en bas âge.

Le Prix à l’encouragement, de 1000 francs, est décerné à l’écrivain Romain Buffat. Il est récompensé pour son travail hebdomadaire dans le journal La Région. Invité par la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains, Romain Buffat réalise «Qwertzédaire, histoires d’une Hermès 3000».

Ce projet évoque, par 26 textes publiés hebdomadairement, de la lettre Q à la lettre M, des anecdotes et des témoignages en lien avec la vie ouvrière du Nord vaudois et l’exposition «Rock Me Baby».

Dès le 24 décembre sur les réseaux sociaux

Une cérémonie officielle publique n’étant pas adaptée aux conditions sanitaires actuelles, les artistes se sont vu remettre leur prix la semaine dernière par la présidente du jury la municipale yverdonnoise en charge de la culture, Carmen Tanner. Dès le jeudi 24 décembre, les lauréats seront annoncés sur les réseaux sociaux, grâce à de courtes vidéos présentant leur travail

Le Réseau culturel régional est composé notamment des communes de Concise, Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix, Yverdon-les-Bains et Yvonand, ainsi que de la Fondation CEPY.

