Suisse – Trois projets distingués par le Pour-cent culturel Migros Un montant de 150’000 francs récompense trois volets artistiques ayant pris vie dans différentes régions du pays, et sous des formes distinctes, notamment sonores.

Le Pour-cent culturel Migros a accordé des subventions d’un montant total de 150’000 francs à trois projets culturels suisses. Ils ont été sélectionnés à la suite d’un appel à participations nommé «Nouvelles perspectives. Slashartist» mis en place au printemps 2020. L’appel s'adresse aux acteurs culturels confrontés aux futurs défis de production et de réception.

Sur les 150’000 francs de soutien, 80’000 francs sont attribués au projet «L’intelligence artificielle peut-elle remplacer la création culturelle?», a annoncé lundi le Pour-cent culturel Migros. Il s’agit d'un podcast en huit parties accompagnant l'exposition «Super-La seconde création» présentée au Musée de la communication à Berne à partir du 6 novembre.

Le projet zurichois «Agentur für Vitualität» (Agence du virtuel) bénéficie d’un soutien à hauteur de 50’000 francs pour l’analyse des espaces virtuels. Il explore la pertinence de la réalité virtuelle en tant que lieu de réception et de production virtuelle. Il est mené en collaboration avec d'autres artistes et organisations artistiques et culturelles helvétiques.

Travail non rémunéré

Le troisième et dernier projet est soutenu à hauteur de 20’000 francs. Il s’agit d’une plateforme nommée «They say it is love. We say it is unwaged work» (Ils disent que c’est de l’amour. Nous disons que c’est du travail non rémunéré) qui se penche sur la question de la rémunération du travail culturel, dans le but d'accroître la valeur du travail artistique, tant sur le plan économique que symbolique.

Le Pour-cent culturel Migros s’engage depuis 2020 à soutenir des projets culturels «novateurs», par des mises au concours temporaires deux fois par année.

ATS/NXP