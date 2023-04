Bassines et stations de pompage – Trois projets vaudois pour éviter d’être à sec cet été Dans les endroits les plus secs du Jura vaudois, plusieurs solutions se dessinent pour anticiper la sécheresse estivale. Marie Maurisse

Exploiter une nouvelle nappe près de Gland

La source du Montant à Genolier. CHRISTIAN BRUN / 24 heures

L’accès à l’eau potable n’est pas un problème nouveau dans le Jura Vaudois: la région est composée de nappes souterraines karstiques qui sont très variables au cours du temps et donc sensibles aux sécheresses car l’eau y est moins bien stockée. L’été dernier, plusieurs communes entre Genève et Morges ont ainsi dû mettre en place d’importantes restrictions d’eau. Mais le problème se pose de manière particulière sur les communes de Genolier, Gland et Arzier-Le Muids, qui dépendent toutes trois de la source du Montant.