Lutte contre le coronavirus – Trois quarts des Suisses seraient prêts à se faire vacciner L’épidémie reprend, propagée par les jeunes. Les autorités les prient de passer par la case piqûre. Chez les sceptiques, la confiance est rompue. Florent Quiquerez

Samia Hurst, vice-présidente de la task force scientifique, appelle toutes les personnes qui sont prêtes à se faire vacciner à le faire dès maintenant. KEYSTONE

«La tendance est passée de rassurante à inquiétante.» Ces mots sont ceux de Samia Hurst, vice-présidente de la task force scientifique. L’épidémie de coronavirus reprend sous la pression du variant Delta, responsable de 75% des nouvelles infections. Sa propagation est notamment favorisée par les jeunes. L’augmentation du nombre de cas est particulièrement sensible chez les 10 à 19 ans et les 20 à 29 ans. «C’est un effet que nous attendions. Et l’on peut supposer qu’il va se poursuivre», explique Patrick Mathys, de l’Office fédéral de la santé publique.