La colère gronde à la Tuilière – Trois regards décalés sur un Lausanne-Sport en crise Un sponsor, un ancien joueur et un fan livrent leurs sentiments désabusés sur la situation du club vaudois. Leurs propos traduisent l’exacerbation populaire. Nicolas Jacquier

Les supporters lausannois ont exprimé leur mécontentement, le week-end dernier. KEYSTONE

Un public en colère, des fans exacerbés, une équipe qui ne répond plus. À la Tuilière, le climat était déjà délétère avant même la reprise du championnat. Elle l’est encore plus, avec un niveau de crispation monté d’un cran, à la suite du cinglant revers subi à domicile devant Saint-Gall (1-5). Au moment où Ineos maintient sa confiance aux hommes en place, il devient toujours plus difficile pour les amoureux du LS de trouver des raisons d’y croire.