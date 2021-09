Distinctions - Trois Romands et un inclassable primés

Distinctions – Trois Genevois et un inclassable primés La Société suisse du théâtre décerne à Martin Zimmermann le prestigieux Anneau Hans Reinhart, et à neuf autres personnalités les Prix suisses des arts de la scène 2021. Katia Berger

Martin Zimmermann reçoit 100’000 francs pour avoir renouvelé les arts de la scène depuis plus de vingt ans. BAK/CHARLOTTE KRIEGER

Né dans le village zurichois de Wildberg, Martin Zimmermann s’est formé comme décorateur avant de sortir diplômé du Centre national des arts du cirque à Paris. Son univers tragicomique navigue entre danse, magie et scénographies insolites où évoluent des personnages fragiles. La virtuosité physique de ses créations sans paroles et sans frontières («Hallo», «Danse macabre», bientôt «Wonderful World») a conquis les publics à travers l’Europe, dont celui du Théâtre Vidy Lausanne qui le reçoit régulièrement. Largement de quoi l’honorer, après vingt ans d’émerveillements, de la plus haute distinction scénique du pays qu’est l’Anneau Hans Reinhart, décerné depuis 1957 par la Société suisse du théâtre.

Le directeur du Poche Genève Mathieu Bertholet se voit attribuer un Prix du théâtre doté de 40’000 francs. BAK/CHARLOTTE KRIEGER

Les neuf autres Prix suisses des arts de la scène (en plus de deux distinctions destinées à des spectacles et une encourageant une novice) ont par ailleurs récompensé des artistes de toutes les régions linguistiques, dont deux Vaudois (le comédien, metteur en scène et auteur Joël Maillard ainsi que la transdisciplinaire Nicole Seiler), trois Alémaniques (le cabarettiste saint-gallois Manuel Stahlberger, la performeuse bâloise Antje Schupp et les danseuses lucerno-berlinoises fleischlin/meser), une Tessinoise (la chorégraphe Tanya Beyeler), et pas moins de trois Genevois.

L’école de danse Ballet Junior que codirigent Patrice Delay et Sean Wood perçoit également 40’000 francs pour son exemplarité. BAK/CHARLOTTE KRIEGER

Parmi ces derniers, on se réjouit de trouver Mathieu Bertholet, dont sont saluées les options artistiques tant comme metteur en scène que comme directeur du Poche Genève. On applaudit également la reconnaissance en haut lieu de notre formateur Ballet Junior, auquel Patrice Delay et Sean Wood donnent depuis 1999 une orientation à la fois inventive et exigeante. Enfin, on se félicite de voir officiellement distingué le festival de danse urbaine Groove’N’Move, qui rayonnera ainsi au-delà des sphères alternatives.

