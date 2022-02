Élections vaudoises – Trois scénarios peuvent mener Michaël Buffat au château Onze ans après la disparition de Jean-Claude Mermoud, l’UDC Vaud tient peut-être sa meilleure chance de revenir aux affaires. Voici pourquoi. Florent Quiquerez

Michael Buffat a été désigné le 7 octobre par l’UDC Vaud comme candidat dans la course au Conseil d’État. keystone-sda.ch

Le Conseil d’État penchera-t-il à droite ou restera-t-il à gauche? C’est l’enjeu des élections vaudoises du 20 mars. Alors que PS et PLR sont bien partis pour garder leurs trois sièges respectifs, les regards portent sur le septième siège. Il se jouera entre l’écologiste Vassilis Venizelos et l’UDC Michaël Buffat. Et après trois échecs de suite, le parti agrarien peut cette fois l’emporter. Trois explications à cela.