Face à la malbouffe des aînés – Trois sociétés s’allient pour redonner du plaisir à table aux seniors Emotion Food, la Suppa et Actaïa offrent un service à domicile qui va plus loin que la simple nutrition. David Moginier

Gabriel Serero, d’Emotion Food, et Olivera Bernardoni, de la Suppa, avec leurs plats. PATRICK MARTIN/24HEURES Une saucisse à rôtir goûteuse. PATRICK MARTIN/24HEURES … et le boeuf braisé en texture modifiée. PATRICK MARTIN/24HEURES 1 / 4

«Les personnes âgées sont victimes de malbouffe», affirme Cécile Martini, nutrionniste de formation et directrice d’Actaïa, une société de soins à domicile basée à Gland. «Une bonne nutrition est essentielle à ces personnes pour conserver leurs capacités cognitives, pour garder leur masse musculaire et éviter les chutes. Et, aujourd’hui, on leur livre encore trop souvent des repas qui ne leur font pas envie et dont les proches vont jeter la moitié à la poubelle quand ils passeront. Si l’équilibre nutritif est important, le plaisir de manger reste essentiel.»