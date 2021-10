Prix Nobel d’économie – Trois spécialistes de l’économie expérimentale sont honorés Le Nobel d’économie a été décerné lundi à un Canadien, un Américain et un Américano-néerlandais. Leurs travaux ont apporté de nouvelles idées sur le marché du travail.

Canadien David Card, à l’Américain Joshua Angrist et à l’Américano-néerlandais Guido Imbens Twitter comité Nobel

Le prix Nobel d’économie a récompensé lundi trois spécialistes de l’économie expérimentale, le Canadien David Card, l’Américano-Israélien Joshua Angrist et l’Américano-Néerlandais Guido Imbens.

Le trio «nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d’expériences naturelles en termes de causes et de conséquences», a salué le jury Nobel.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.