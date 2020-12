Portrait de jeunes sociétés – Trois start-up romandes sont en finale du concours Swisscom sur la 5G Sur les 125 jeunes pousses sélectionnées et issues de 30 pays, seules dix participeront à la dernière manche, qui aura lieu le 17 décembre. Olivier Wurlod

Swisscom a fait de la 5G le thème de son concours annuel. KEYSTONE

Entre opposition et soutien, la 5G aura fait couler beaucoup d’encore au cours des dernières années. Très actif dans la mise en place de ce nouveau réseau, Swisscom a choisi d’en faire le thème principal de la dernière édition de son concours annuel destiné aux start-up.

«Nous avons sélectionné ce thème car les jeunes pousses sont très actives dans le développement de technologies du futur et la 5G en est la parfaite incarnation. Pour ces jeunes pousses qui ont besoin de ce réseau pour parfaire leur proposition comme pour nous, ce concours est une excellente façon de démontrer l’utilité de la 5G. Le but n’est en aucun cas de provoquer, mais au contraire, d’apaiser ces appréhensions liées à cette technologie et son utilisation», assure le premier opérateur de Suisse.