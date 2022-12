Première dans le monde de la santé – Trois Suisses entrent à l’Académie de médecine de France Didier Pittet, René Prêtre et Nicolas Demartines viennent d’intégrer ce cénacle censé «contribuer aux progrès de l’art de guérir». Éclaircissements. Romaric Haddou

Didier Pittet, infectiologue aux HUG, René Prêtre, cardiologue du CHUV, et Nicolas Demartines, futur directeur général par intérim du CHUV. CHUV et YVAIN GENEVAY

Vous connaissez l’Académie française? Eh bien vous passez devant, sur le quai Conti à Paris, vous prenez à gauche, au feu, et dans la rue Bonaparte, vous tomberez très vite sur sa petite-cousine: l’Académie de médecine de France ou Académie nationale de médecine. Une institution dont les racines remontent à 1731 et qui avait historiquement pour objectif de «répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique» et de «s’occuper de tous les objets d’étude ou de recherche qui peuvent contribuer au progrès des différentes branches de l’art de guérir».