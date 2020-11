Allemagne – Trois suspects arrêtés pour le cambriolage d’un musée Mardi, la police allemande a annoncé avoir interpellé trois personnes en lien avec le cambriolage d’un musée de Dresde, en novembre 2019.

Trois suspects ont arrêtés mardi pour leur implication présumée dans le spectaculaire cambriolage, en novembre 2019, d’un musée de Dresde, dans l’est de l’Allemagne, au cours duquel des pièces et des diamants d’une valeur inestimable avaient été dérobés, a annoncé le parquet.

Les trois personnes arrêtées, de nationalité allemande, sont «fortement soupçonnées» d’avoir participé au cambriolage du musée Grünes Gewölbe de Dresde il y a un an, ont indiqué dans un communiqué le parquet et la police.

Perquisitions en cours

Une série de 18 perquisitions visant des «appartements, garages et véhicules» sont également en cours, notamment à Berlin, pour tenter de retrouver les objets dérobés lors de ce vol, précisent les autorités. Quelque 1638 policiers sont mobilisés pour l’opération qui se déroule dans plusieurs régions d’Allemagne, selon le communiqué.

Le cambriolage était intervenu fin novembre 2019 et les voleurs s’étaient emparés d’une dizaine de pièces comportant au total plusieurs «centaines» de diamants, dont un de 49 carats. La direction du Grünes Gewölbe (Voûte verte) avait qualifié les pièces volées d’une valeur historique et culturelle «inestimable» et non chiffrable.

Les cambrioleurs s’étaient introduits à l’aube dans le musée de cette ville baroque de l’ex-RDA et y avaient dérobé en quelques minutes des parures datant du XVIIIe siècle, comportant bijoux et pierres précieuses.

