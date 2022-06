Opération de police – Trois terroristes présumés ont été arrêtés en Suisse Plusieurs personnes soupçonnées de soutenir l’État islamique ou d’y participer ont été interpellées lundi soir dans les cantons de Zurich, Lucerne et Saint-Gall.

Les trois personnes arrêtées sont deux Suisses de 20 et 26 an ainsi qu’un mineur. KEYSTONE/Ennio Leanza

Plusieurs arrestations et perquisitions ont eu lieu en Suisse et en Allemagne lundi soir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quatre personnes sont soupçonnées de soutenir l’État islamique ou d’y participer.

L’opération s’est déroulée conjointement et simultanément dans les cantons de Zurich, Lucerne, Saint-Gall ainsi qu’en Allemagne, a précisé mardi le Ministère public de la Confédération (MPC). En Suisse, trois personnes ont été arrêtées et sept perquisitions effectuées, tandis qu’en Allemagne il y a eu une arrestation et il a été procédé à une perquisition.

Les trois personnes arrêtées en Suisse sont deux Suisses de 20 et 26 ans, ainsi qu’un mineur à Winterthour (ZH). Elles étaient liées entre elles ainsi qu’à la personne arrêtée en Allemagne par les autorités allemandes. C’est pourquoi les perquisitions et les arrestations ont eu lieu simultanément. La procédure est menée depuis décembre dernier.

Déjà connus de la justice

Les deux adultes étaient déjà connus des autorités de poursuite pénale suisses et ont des antécédents judiciaires pour des actes de soutien en faveur de l’État islamique. Le MPC demandera vraisemblablement leur mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte compétent.

L’enquête en cours a pour but de clarifier les accusations portées contre les prévenus ainsi que leurs rôles et intentions. Les autorités participantes travaillent en étroite collaboration au sein d’équipes communes d’enquête, tant au niveau national qu’international, indique encore le MPC.

Ce dernier précise qu’aucune autre information ne peut être donnée pour le moment. Le MPC s’exprimera à nouveau en temps voulu et rappelle que tous les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence.

ATS

