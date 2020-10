Valais – Trois tunnels seront fermés cette semaine Des travaux sont prévus dès mardi dans les tunnels de Gamsen, d’Eyholz et du Mont-Chemin. Le trafic sera dévié par les routes cantonales.

Les travaux d’entretien se poursuivent dans certains tunnels du canton du Valais (archives). OFROU

Les tunnels de Gamsen et d’Eyholz (VS), sur l’autoroute A9 entre Viège et Brigue, seront fermés à la circulation une nuit par sens, afin d’effectuer des travaux d’entretien. Le trafic de la voie fermée sera dévié par la route cantonale, indique lundi l’office fédéral des routes (OFROU).

Les deux infrastructures seront fermées en direction du Simplon de mercredi à jeudi, puis en direction de Viège du jeudi au vendredi, entre 20h00 et 05h00, détaille l’OFROU dans un communiqué. Dans le tunnel de Gamsen, l’office doit effectuer des réglages sur les équipements d’exploitation et de sécurité, dans celui d’Eyholz, il doit conduire l’entretien périodique des ventilateurs.

Plus bas dans le canton, des travaux sont également prévus dans la région de Martigny. L’autoroute de contournement A21 sera fermée entre Martigny-Expo et Martigny-Croix pour permettre l’inspection des ventilateurs dans le tunnel du Mont-Chemin de mardi à jeudi, entre 22h00 et 05h00. Le trafic sera dévié par les routes cantonales.

Travaux de marquages

Dans la même région, des travaux de marquages qui nécessiteront diverses fermetures sur l’A21 et l’A9 auront également lieu cette semaine, ajoute l’OFROU. Des déviations seront installées.

ATS/NXP