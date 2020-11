Un hasard et un symbole – Trois UDC se hissent au sommet des institutions Sexagénaires et conservateurs, ils présideront le gouvernement et les deux Chambres du parlement. En décalage flagrant avec notre époque? Florent Quiquerez

Guy Parmelin Selon le tournus établi au sein du Conseil fédéral, le Vaudois deviendra mercredi, dans dix jours, le nouveau président de la Confédération. Keystone

En 2019, la population élisait le parlement le plus féminin, le plus jeune et le plus écologiste de l’histoire. Un an plus tard, le retour à la réalité est brutal sous la Coupole. L’an prochain, les trois plus hautes fonctions politiques du pays seront toutes occupées par des hommes sexagénaires et conservateurs.

Ce lundi, ce sont deux les UDC Alex Kuprecht (SZ) et Andreas Aebi (BE) qui ont été élus respectivement à la tête du Conseil des États et du Conseil national. Le parti agrarien réussira même la passe de trois mercredi prochain, puisque c’est au tour de Guy Parmelin de prendre les rênes de la Confédération.