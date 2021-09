Vin et tourisme – Trois Vaudois au palmarès du 4e Prix suisse de l’œnotourisme L’offre genevoise Wine & Boat, qui propose des dégustations au fil du Rhône, est la grande gagnante de cette édition, qui départageait 15 finalistes. Cécile Collet

Le Château d’Aigle a accueilli cette 4 e édition des Rencontres et Prix de l’œnotourisme. La 5 e édition se déroulera également à Aigle, le 2 septembre 2022. Chantal Dervey/VQH

Et le gagnant est… Genevois! Ces 4es Rencontres et Prix suisses de l’œnotourisme, lancés en 2017 à Lavaux et qui se sont déroulés vendredi 3 septembre au Château d’Aigle, ont sacré Léman Dégustation parmi 15 finalistes (43 candidats) venus du Valais, de Neuchâtel, de Saint-Gall, d’Argovie, du Tessin, de Genève et du canton de Vaud. L’entreprise genevoise propose des croisières «Wine & Boat» au fil du Rhône assorties d’une visite de cave et d’un repas du terroir. Le concept a également remporté le prix Découverte et Innovation.

Culture, hôtellerie et artisanat

Trois Vaudois sont primés dans les catégories art/culture – l’Afterwork Garden Wine & Slow Food du Château Porte des Iris, à Vullierens – restauration/hôtellerie – l’Hôtel Everness, à Chavannes-de-Bogis, avec son concept L’Héritier du vignoble qui mêle escape game, Cluedo et repas gastronomique à ses nuitées – et artisans du terroir – l’Abbaye de Salaz, à Ollon, qui développe en famille depuis dix ans l’accueil au domaine (artisans du terroir).

Les quatre derniers prix reviennent au Valais. Il s’agit des sentiers didactiques de Destination Mont d’Or (architecture/paysages), à Sion, de Slow Food Travel (environnement/développement), qui emmène les randonneurs sur des circuits agricoles de production durable, et la cave ultramoderne d’Adrian & Diego Mathier – Nouveau Salquenen (services/organisation), à Salgesch, et d’un prix d’honneur pour le Castel de Daval, à Sierre.

Se frotter à l’œnotourisme mondial

Grâce à l’intégration de Lausanne dans le réseau des Great Wine Capitals (GWC), les gagnants de chaque catégorie se mesureront cette année encore aux candidats du monde entier lors de l’Assemblée générale de GWC, qui se déroulera du 24 au 29 octobre prochains à Mainz (Allemagne).

La 5e édition de ce qui s’appellera désormais Best of Wine Tourism et Rencontres suisses de l’œnotourisme aura lieu le vendredi 2 septembre 2022, à nouveau au Château d’Aigle.

