Cette saison historique pour le football vaudois s’annonce de façon un peu différente pour le Lausanne-Sport, Yverdon Sport et Stade Lausanne Ouchy. S’ils ont tous comme objectif logique le maintien, les attentes pour les trois néo-promus en Super League ne sont pas tout à fait les mêmes.

Pour le LS, club historique de l’élite suisse en main d’un puissant propriétaire depuis près de six ans, l’ambition ne peut se résumer à arracher son maintien au terme d’un exercice laborieux. L’équipe de Ludovic Magnin doit y ajouter ce brin de panache qui a malheureusement souvent fait défaut la saison dernière. Pour donner du crédit et un vrai élan à ce projet qui consiste à ramener le club dans le premier tiers du tableau. Pour, aussi, fidéliser davantage encore un public qui attend certes des victoires mais aussi du spectacle et des émotions.

Les exigences ne seront pas aussi hautes pour le SLO et YS, deux clubs, certes solides sur le plan financier, qui ont également pour mission de se structurer comme de vrais clubs professionnels dignes du rang qu’ils ont mérité sur le terrain. Tous deux s’apprêtent aussi à découvrir, ou redécouvrir pour les Nord-Vaudois, une réalité dont ils ignorent tout, ou presque. Candidats désignés au fond du classement par la très forte majorité des experts, les deux petits poucets de cette Super League à douze devront réaliser un exploit plus grand encore que celui du printemps passé pour rester au «paradis». Un énorme défi que tous deux se disent convaincus de réussir à relever mais auquel ils s’attaquent de façon opposée: en misant sur la stabilité côté lausannois et sur de profonds changements à Yverdon. Reste à découvrir qui aura raison à l’aube d’une saison qui s’annonce d’ores et déjà passionnante.

