Histoire d’ici – 1969 – Trois Vaudois hissent le drapeau Vietcong sur Notre-Dame de Paris Opposés à la guerre du Vietnam, trois militants ont pris tous les risques pour envoyer à travers le monde un message de soutien aux Vietnamiens en lutte. Gilles Simond

Le drapeau de soie rouge et bleu à étoile d’or du FNL, de 3 mètres sur 5, cousu à Lausanne, flotte au-dessus de Paris. Une image parue dans «Life Magazine» le 7 février 1969. DR

«Ceux qui ont fait ça devaient avoir du nerf.» La déclaration, teintée d’admiration, faite par un officier de police parisien à un journaliste américain, ce dimanche 19 janvier 1969, tient lieu de coup de chapeau. «Ça», c’est aller accrocher nuitamment un drapeau au «fin coutzet» de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui culmine à 96 mètres de hauteur. Et pas n’importe quel drapeau! Celui du FNL, le Front national de libération du Sud-Vietnam, surnommé le «Vietcong», alors en guerre contre les États-Unis et le régime de Saïgon. Cela un jour après l’ouverture à Paris de pourparlers en vue de la paix au Vietnam, et un jour avant l’investiture de Richard Nixon en tant que 37e président des États-Unis. En hiver, sans y laisser sa peau ni même se faire repérer.