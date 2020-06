Gastronomie suisse – Trois Vaudois honorés lors du 1er Mérite culinaire suisse Les chefs vaudois Frédy Girardet, Mathieu Bruno et Stéphane Décotterd ont reçu le foulard rouge du mérite lundi à Berne, des mains de Guy Parmelin. Cécile Collet DÉVELOPPEMENT SUIT

C’est la première fois que cette récompense est décernée en Suisse. 5 chefs ont été recompensés. Philippe Maeder

On a un bien gourmand canton! Lundi à Berne, lors de la remise du 1er Mérite culinaire suisse, imaginé sur le modèle du Meilleur ouvrier de France – on n’atteint pas encore son envergure – trois chefs de restaurants vaudois ont été récompensés, sur cinq lauréats.

Frédy, le pionnier

Frédy Girardet DR

D’abord, Frédy Girardet a reçu le Mérite culinaire d’honneur pour avoir ouvert la Suisse à la gastronomie. C’est le seul cuisinier du pays à avoir été sacré cuisinier du siècle en France en 1989, aux côtés de Robuchon et Bocuse.

Deux cuisiniers en fonction pourront dès à présent arborer le foulard de soie rouge du Mérite, dessiné par l’École cantonale d’art de Lausanne: Mathieu Bruno (Là-Haut, Chardonne) et Stéphane Décotterd (Pont de Brent, Montreux). Les deux autres mérites reviennent à Bernadette Lisibach, cheffe du Neue Blumenau, à Lömmenschwil (16 Gault&Millau, 1 étoile Michelin), et Ale Mordasini, le jeune chef du Relais & Châteaux Krone à Regensberg (15 Gault&Millau, Cuisinier d’or et Bocuse d’or en 2019).

Le graphisme de Bruno

Mathieu Bruno, chef du restaurant Là-Haut à Chardonne. Florian Cella

Mathieu Bruno, enfant de Montreux, est revenu dans sa région après des débuts vite salués dans le Jura, au Paysan Horloger (Le Boéchet). Découverte Gault&Millau 2015, il décline ses plats au graphisme innovant et délicat dans son restaurant de Chardonne, Là-Haut (16 au Gault&Millau), depuis trois ans.

Le terroir de Décotterd

Stéphane Décotterd au Pont de Brent. Patrick Martin

Le Fribourgeois Stéphane Décotterd a fait ses armes auprès de Gérard Rabaey, au Pont de Brent. Après un bout de carrière au Canada, il a repris l’enseigne deux étoiles du chef des hauts de Montreux. Il y a deux ans, il a fait le pari de se passer de produits importés: une réussite!

Le Mérite culinaire suisse est décerné par un jury de onze spécialistes du goût: six grands chefs (dont Franck Giovannini) et cinq journalistes gastronomiques. Imaginé par Josef Zisyadis, également initiateur de la Semaine du goût, il vise à placer la gastronomie suisse sur la carte du monde. Il est organisé en partenariat avec le Canton de Vaud, l’École hôtelière de Lausanne et GastroVaud.