Podium sur un «monument» – Troisième à Liège, Marlen Reusser est une étudiante prometteuse La Bernoise de 31 ans, qui s’est lancée sur le tard dans la discipline, pense avoir encore une marge de progression malgré des résultats de pointe. Robin Carrel - Liège

Marlen Reusser (devant, à droite) a l’impression d’avoir les jambes de sa vie. AFP

Lors des traditionnelles interviews d’après course, un journaliste néerlandais a eu l’outrecuidance de confronter la Bernoise à son âge. Marlen Reusser a, en effet, 31 ans. C’est quatre printemps de plus que la gagnante du jour – et auteure du fabuleux triplé sur les Ardennaises – Demi Vollering (27 ans). Une remarque dont la Suissesse raffole, elle qui donne régulièrement des leçons de répartie et de bonnes saillies devant les médias, que ce soit en (suisse) allemand, en anglais ou en français.