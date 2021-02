Hockey sur glace – Troisième défaite consécutive pour le LHC Les Lions se sont inclinés en prolongation, vendredi soir à Berne, après avoir mené 5-3 à la 42e minute de jeu. Jérôme Reynard Berne

Simon Moser oblige Luca Bolthauser à se détendre. Keystone

Malgré une infirmerie toujours plus garnie (5 attaquants blessés), Lausanne a pris le meilleur départ. Il a maintenu la pression sur Berne en alignant les présences en zone offensive et en réalisant un fore-checking efficace, à l’image de la récupération de puck de Bertschy sur Jeffrey, à l’origine du 13e but de la saison de l’attaquant des Lions (11e 0-1). Bien organisé et discipliné, le LHC a toutefois récolté trois pénalités en 21 secondes qui l’ont contraint à enchaîner quatre minutes d’infériorité numérique, dont deux minutes à 3 contre 5 (20e). Et les Ours en ont profité pour égaliser (23e Olofsson 1-1).

Revigorés, ceux-ci ont ensuite inversé la tendance face à des Lausannois qui ont eux momentanément perdu le fil. Henauer (24e 2-1) puis Scherwey (26e 3-1) ont ainsi permis au SCB de tourner le match au tableau d’affichage. Mais alors qu’ils paraissaient sonnés, les hommes de Craig MacTavish sont revenus à la marque en l’espace de 32 secondes, grâce à des réussites de Hudon et de Kenins (32e 3-3). Décousu.

Fin de match folle

À nouveau dans son assiette, en dépit de la rechute de Barberio (épaule), le LHC a repris le contrôle de la rencontre et est repassé devant sur un écran efficace d’Emmerton (38e 3-4). Lorsque Douay a inscrit le No 5 (42e), on s’est dit que les carottes étaient cuites pour Berne. Mais l’équipe de la capitale s’est relancée cinq minutes plus tard par l’intermédiaire d’Andersson (47e 4-5), avant de décrocher la prolongation à 65 secondes de la sirène par Moser (5-5), alors que Wüthrich avait quitté sa cage. Fou.

Au final, Olofsson a marqué le but de la victoire après moins de trois minutes dans le temps supplémentaire, infligeant aux Lions leur troisième défaite de la semaine. Rebondiront-ils samedi à la Vaudoise aréna face à Ge/Servette?