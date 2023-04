Vins vivants – Troisième Desalpes à Montheron Le salon dédié aux vins nature de l’arc alpin vivra sa 3e édition le 29 avril. Et s’élargit à la bière et au cidre. Cécile Collet

Le vin nature est travaillé sans sulfites ajoutés et n’est pas filtré. JEAN-PAUL GUINNARD



Les vins vivants de l’arc alpin reviennent pour la 3e fois égayer les papilles des amateurs de crus sans sulfites le 29 avril à l’Abbaye de Montheron. Cette fois, 30 productrices et producteurs de vin, mais aussi de bière et de cidre naturels donneront une dégustation de 11 h à 17 h. Deux conférences sont prévues, la première sur l’agroforesterie et les nouveaux modes de culture de la vigne (14 h), la seconde pour présenter l’Association Paye Ton Pinard , qui questionne la place des femmes – et le sexisme – dans le monde du vin (15 h). Enfin, une dégustation exceptionnelle de plusieurs millésimes des vins des domaines les plus recherchés du Jura français se tiendra à 16 h (300 fr., sur inscription). Une navette est organisée depuis l’arrêt Croisettes du M2.

Dans le cadre de cette journée, le chef de l’Auberge de l’Abbaye de Montheron, Rafael Rodriguez, a concocté un repas (12 h et 19 h) 7 plats inspirés de 7 vins naturels de 6 pays de l’arc alpin (Suisse, France, Slovénie, Autriche, Italie, Allemagne). Prix: 195 fr. boissons comprises. Réservation uniquement par e-mail à auberge@montheron.ch.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.