Ambulancier tabassé – Trop bourrée pour être pleinement responsable de ses coups Une trentenaire s’en était prise à un soignant à l’arrière de l’ambulance qui la menait au CHUV. Elle voit sa peine allégée en raison de son ivresse: 3,34 pour mille. Laurent Antonoff

Les faits s’étaient déroulés en fin de journée à Lausanne. Coups de pied, de coude et tentatives de morsures, rien n’avait été épargné au soignant. (24heures/Jean-Paul Guinnard) VQH

Entre la rue César-Roux à Lausanne et le CHUV, il n’y a pas une grande route à faire. Mais gageons que pour cet ambulancier, violemment pris à partie par une patiente, le trajet a dû sembler long. Tentatives de morsures, coups de poing et de pieds, rien n’a été épargné au soignant. La furie vient tout juste d’être condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a toutefois vu sa peine allégée pour cause d’ébriété avancée. Il est vrai que la trentenaire affichait un taux d’alcool honorable: 3,34 pour mille.