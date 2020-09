Football – Trop brouillonne, la Suisse à nouveau frustrée par l’Ukraine En possession du ballon mais transpercée dans la verticalité, la Nati a débuté la Nations League par une défaite 2-1. Florian Vaney

Embolo n’a pas eu une soirée facile. KEYSTONE

Une Ukraine impressionnante en contre-attaques, une Suisse désireuse de faire le jeu et de presser haut: la première rencontre de la Nati depuis 290 jours a donné lieu à une intéressante opposition de styles. «Peu importe le système, ce qu’on veut, c’est imposer notre jeu», avait annoncé le sélectionneur Vladimir Petkovic quelques minutes avant la rencontre. S’il y a eu à boire et à manger dans la performance helvétique, le «Mister», qui avait à nouveau opté pour un 3-4-3 offensif, pourra en partie se réjouir des intentions de ses protégés.

Envieuse de priver son adversaire du ballon, la Nati s’est rapidement fait prendre à son propre jeu. Après avoir récupéré plusieurs fois le cuir dans le camp ukrainien, la Suisse s’est surtout fait transpercer dans la verticalité. La 10e minute de jeu à peine atteinte que, déjà, Ruslan Malinovskiy allumait d’un soudain tir lointain le poteau de Yann Sommer. Le montant du portier du Borussia Mönchengladbach tremblait encore que celui-ci ne parvenait pas à capter un envoi d’Oleksandr Tymchyk, qui venait de larguer tout le monde sur la droite. La balle atterrissait dans les pieds d’Andriy Yarmolenko. Le buteur de West Ham terminait le travail d’une talonnade astucieuse (1-0, 14e).

Si la Suisse n’a que partiellement convaincu avant la pause, c’est d’abord qu’elle a semblé terriblement fragilisée à chacune des ruptures adverses. C’est, ensuite, que son côté gauche n’a longtemps pas existé en phase offensive. On savait que la disparité de niveau pourrait sauter aux yeux en cette période particulière, cela a parfois été le cas. Sorti à la pause, Steven Zuber ne gardera pas un souvenir impérissable de ce déplacement à Lviv.

Le geste de Seferovic

Le pire aurait peut-être été de tout remettre en question à cause d’une contre-performance. Ou, disons, d’une prestation mitigée. Heureusement, le rugissement de deux des leaders de cette équipe est venu faire souffler un vent de sérénité bienvenu. Durant quelques instants du moins. On a d’abord vu Granit Xhaka hausser le ton, réaliser une intervention décisive de première importance sur Tymchyk (quel tacle glissé). Sur l’action suivante, le meneur de jeu d’Arsenal trouvait Haris Seferovic. Esseulé à trente mètres de la cage ukrainienne, le meilleur buteur du championnat portugais 2018/2019 se mettait en position de frappe en trois touches de balle, avant de transpercer les filets d’Andriy Pyatov (41e). Un geste aussi splendide que salutaire. Il s’agissait alors du premier titre cadré de la Nati.

Difficile, à la pause, de se montrer péremptoire concernant la performance suisse. De l’envie et un vrai plan de jeu d’un côté, bien trop d’imprécisions, offensives et défensives, de l’autre. Et finalement, la donne n’a pas tellement changé après le thé. En fait, la Nati a manqué le coche à la 55e minute. Entré en jeu pour Steven Zuber, Renato Steffen armait le centre qu’il fallait sur l’un de ses premiers ballons. Dans la surface, Ruben Vargas était bien là, mais son coup de tête terminait sa course sur le poteau. Le même qui avait sauvé Yann Sommer en première mi-temps.

Après avoir brillé à l’occasion de la première édition de la Nations League, les Suisses ont finalement débuté la deuxième de la pire des manières. Sur une fulgurance, un tir enroulé sur réception à l’orée de la surface d’Oleksandr Zinchenko (68e), l’Ukraine a fait la différence (2-1). Sans rien voler, validant une philosophie de jeu qui fait ses preuves (la formation dirigée par Andriy Shevchenko a aligné un douzième match sans défaite). Pour sûr, l’Espagne et l’Allemagne devront s’employer pour en venir à bout. Cette dernière – tenue en échec par l’Espagne à Stuttgart (1-1) – sera d’ailleurs le prochain adversaire de la Suisse, dimanche déjà. Des Helvètes qui devront avant tout gagner en inspiration et en assurance pour tenter de donner le change à la sélection de Joachim Löw, vainqueur ce soir de l’Espagne 1-0. FV