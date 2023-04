Montreux Jazz – Trop cher, Bob Dylan? Le festival ouvre sa billetterie à midi sur un record de tarif, avec des tickets à 365 francs pour le barde de Duluth. Les 1500 places devraient pourtant partir comme soufflées par le vent! Francois Barras

Bob Dylan jouera dans un Stravinski de 1500 places totalement assises le plus «petit» concert de sa tournée actuelle. Ceci explique (en partie) cela. AFP

D’une manière ou d’une autre, Bob Dylan fait toujours parler de lui. Concurrencée par une joyeuse jeunesse pop au menu – dévoilé mercredi - du prochain Montreux Jazz, la venue du roi folk de 81 ans a secoué les réseaux sociaux par le prix minimal du ticket d’entrée: 365 francs.

On peut y voir un clin d’œil poétique aux jours d’une année, lesquelles s’écoulent sans que Robert Zimmerman ne cesse son «Neverending Tour», qui devrait le garder sur scène jusqu’à son dernier souffle. Plus prosaïquement, le public y a plutôt perçu la somme la plus faramineuse jamais demandée par le Jazz pour accéder à son Stravinski. Vrai?

Quincy à 380 fr en 2008

Faux. Ou presque vrai… Car le concert de Dylan a ceci d’exceptionnel qu’il sera exclusivement en format assis, réduisant la capacité de la salle de 4000 places à 1500 sièges. Or, pour poser ses fesses au Stravinski, les prix n’ont pas attendus l’inflation générale de ces récents mois: en 2008 déjà, un siège pour une soirée de gala avec Quincy Jones coûtait un minimum de 380 francs, et 350 francs pour Leonard Cohen. En 2013, l’ultime venue montreusienne de Prince avait placé les premiers sièges à 480 francs! En revanche, il était possible d’accéder au concert de la star américaine avec un billet «debout» pour la bagatelle de 175 francs.

«C’est l’une des plus petites configurations de salle de la tournée de l’artiste.» Montreux Jazz

Ici, pas le choix. Bob Dylan réclame du tout assis, tout comme il exige que les spectateurs laissent leurs téléphones portables au vestiaire dans des sacs en plastique. Pas de photo, pas de vidéo, juste le (cher) privilège d’assister dans une proximité maximale à un moment d’histoire musicale avec l’une des ses plus indiscutables incarnations. Les plus fans ou les plus aisés pourront s’offrir de meilleurs sièges pour 455 francs; ceux qui craignent de s’ennuyer ont même la possibilité d’un sésame «open bar» à 700 francs, avec accès au premier rang du parterre ou du balcon… Les autres peuvent aussi viser de plus grandes salles, comme Lyon et ses 3000 places et des billets d’entrée autour de 100 francs.

Dernier concert romand?

«C’est l’une des plus petites configurations de salle de la tournée de l’artiste, détaille le service de presse. En guise d’exemple, il jouera deux soirs de suite à Lyon quelques jours avant Montreux mais dans une salle de 3000 places, donc 6000 en additionnant les deux soirs ce qui permet de répartir les coûts. Ce n’est pas le cas chez nous. De plus, il s’agit peut-être de la dernière opportunité de le voir en Suisse et il nous tenait à coeur qu’il passe par Montreux à cette occasion, surtout que son projet live actuel, très différent des précédents, est saluée de manière unanime par ses fans et la critique.»

Qu’on se rassure: comme le rappelait Claude Nobs, ce ne sont jamais les billets les plus coûteux qui partent en dernier. En l’état, le Montreux Jazz ne doute pas du rapide «sold out» de la soirée du 1er juillet. «On a des signes très encourageants au niveau des ventes «early birds» réservées à notre communauté «insider», qui peut acheter les billets un peu à l’avance,» explique le service de presse. Qui n’a pas été étonné des réactions sur les réseaux. «Le chiffre brut, hors contexte, peut faire réagir. Nous avons heureusement constaté plus de réactions très positives à la venue de nos artistes, notamment Lil Nas X et Sam Smith.»

