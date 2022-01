Conseil communal de Lausanne – Trop de gaz hilarant fuirait de la STEP de Vidy Un élu s’inquiète des gaz à effet de serre produits par la station d’épuration, dont le N 2 O. «Nous n’y sommes pas confrontés, mais cela va arriver», a confié la Ville. Laurent Antonoff

La STEP de Vidy est actuellement en rénovation. Elle disposera à l’avenir d’un traitement de dénitrification, source de production de N 2 O appelé aussi gaz hilarant. Ici, le digesteur (dit aussi «la cacahuète»). Keystone/Jean-Christophe Bott