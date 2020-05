Armée – Trop de recrues et civilistes paient leur prime maladie à double Le PS entend rendre attentif le public sur un fait méconnu. La section de Vevey a ouvert les feux ce jeudi. Karim Di Matteo

À Vevey, le Parti socialiste lance un appel aux autorités pour informer les familles de futurs jeunes soldats et civilistes qu’elles n’ont pas à payer la prime maladie de base si l’engagement dépasse les 60 jours. D’autres sections PS en feront de même dans d’autres communes, dont Lausanne ce mardi. KEYSTONE

Le hasard du calendrier des conseils communaux a voulu que Vevey soit la première où le Parti socialiste dépose son appel à informer les jeunes recrues et civilistes qu’ils n’ont pas à payer leur prime maladie obligatoire durant leur école de recrues, prise en charge par une assurance militaire pour un engagement de plus de 60 jours. Un juste retour des choses pour Muriel Higy-Schmidt, à l’origine de cette initiative appelée à faire boule de neige dans de nombreuses communes de la Riviera et du canton, dont Lausanne ce mardi.

«Les personnes concernées et leurs familles ne sont pas suffisamment informées et elles sont

nombreuses à ne pas demander la suspension de la prime, comme l’a notamment constaté l’élue dans son entourage. Or les primes sont un fardeau pour beaucoup de ménages et le budget de jeunes adultes. De plus, il nʼest pas certain que le courrier de lʼarmée soit envoyé aux civilistes, qui ont aussi droit à la suspension des primes.»

Un courrier donne la marche à suivre

Un courrier du Département fédéral de la défense, adressé aux recrues, est en effet clair et donne la marche à suivre (notamment informer sa caisse huit semaines avant le début du service). Il précise aussi que «chez de nombreux assureurs maladie, vous pouvez également suspendre les assurances complémentaires».

«On ne dit d’ailleurs pas que l’armée n’informe pas, mais cette missive reste trop souvent lettre morte au fond du sac militaire et six mois à 300 ou 400 francs payés à double, c’est lourd pour certains, lance Muriel Chenaux Mesnier, vice-présidente du groupe socialiste au Conseil communal de Lausanne, où elle déposera le même texte. D’autres pensent à tort qu’ils ne peuvent pas suspendre la prime en cours d’année mais doivent attendre l’annonce des nouvelles primes.»

Muriel Higy-Schmidt dit avoir conscience que le problème relève plutôt du Canton – elle espère d’ailleurs trouver un relais au Grand Conseil –, «mais deux informations valent mieux qu’une et le bouche à oreille est un très bon moyen de faire circuler l’information». Elle plaide par exemple pour un ajout de quelques lignes sur le sujet dans la lettre aux nouveaux citoyens et plus encore pour l’envoi d’une lettre type pour faciliter la démarche.