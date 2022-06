Réactions vaudoises – Trop d’habitants «endettés»… à cause du code postal Plusieurs communes se sont retrouvées en tête d’une statistique nationale des plus hauts taux d’habitants criblés de dettes. Un biais méthodologique explique cette situation. Sébastien Galliker

Classée sur la plus haute marche du podium avec 38,2% d’habitants endettés, la commune de Syens doit cette place au fait qu’elle partage son code postal avec Moudon (en arrière-plan). 24 HEURES/JEAN-PAUL GUINNARD

Surprise et inquiétude en même temps. À la lecture d’un article et d’un tableau révélant le taux de débitrices et de débiteurs de chaque commune de Suisse, nombre d’élus et d’habitants du canton de Vaud se sont demandé s’ils vivaient dans un repaire d’endettés.