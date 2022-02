L’invité - Trop d’œillères idéologiques dans la lutte pour le climat

Dans l’excellent film «Don’t look up: déni cosmique», on peut suivre les pérégrinations désespérées de deux scientifiques essayant d’informer (en vain) des politiques de l’imminence d’une catastrophe qui va frapper la Terre à brève échéance. Dans cette fiction, les politiques brillent par leur incompréhension du problème, leurs visées électorales à court terme et l’incohérence de leur décision. Dans une certaine mesure, le Conseil d’État vaudois confirme à merveille la thèse de ce film.

En effet, on a pu lire l’annonce du Canton d’allouer 50 millions (si peu?) à la rénovation énergétique des bâtiments. Le lien avec le film est qu’à ce rythme d’escargot, on estime qu’il faudra… 57 ans pour assainir le parc immobilier vaudois, alors que l’on vise la neutralité carbone pour 2050! Allez comprendre!

«Ne pourrions-nous pas nous attendre à voir un plan nettement plus ambitieux et efficace?»

Ce qui est étrange, c’est que même le Conseil d’État prédit que pour 1 franc investi par le Canton, l’économie privée va en générer plus de 5. Ce calcul n’inclut pas les impôts sur les entreprises qui reviendront en partie dans les caisses de l’État. Il ne s’agit donc pas de dépenses mais d’un excellent investissement. Dès lors, avec des finances extrêmement saines depuis plus de quinze ans et une dette proche de zéro, ne pourrions-nous pas nous attendre à voir un plan nettement plus ambitieux et efficace? Les partis pris idéologiques expliquent probablement ce manque de vision.

La gauche veut bien dépenser l’argent du contribuable (par principe) et soutient en théorie toutes les mesures en faveur du climat. Néanmoins, elle est réticente à aider les propriétaires qui, généralement, votent plutôt à droite ou au centre. Cela s’appelle du clientélisme électoral. Même incohérence pour la pourtant très à gauche Municipalité lausannoise qui a refusé dernièrement d’assainir les bâtiments qu’elle acquiert. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.

À droite, on veut bien aider les propriétaires, mais on craint (par principe) d’augmenter les dépenses de l’État. De plus, beaucoup traînent souvent les pieds lorsqu’il s’agit de faire quelque chose de concret pour le climat, attendu qu’une partie de la droite n’a toujours pas compris qu’isoler des bâtiments est un investissement et non une dépense qui a l’avantage de nous rendre moins dépendant des fournisseurs d’énergie étrangers.

Un accord «perdant-perdant»

Dès lors, on se retrouve avec cette mesurette qui n’aidera suffisamment ni le tissu économique vaudois, ni les propriétaires, et qui n’est pas du tout à la hauteur de la transition énergétique. C’est un accord «perdant-perdant».

Le tournant écologique se fera avec le monde de l’économie. En investissant massivement dans des aides ciblées, on favorise les PME du canton ET on fait quelque chose de concret pour le climat. Dommage que les œillères idéologiques des uns et des autres empêchent de voir cette réalité.

