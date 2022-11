Défaite contre Xamax – Trop impatient, le SLO s’est embourbé Stade-Lausanne-Ouchy a perdu sa rencontre face à la lanterne rouge de Challenge League. Vendredi soir, les joueurs d’Anthony Braizat sont repartis déçus de la Maladière. Rebecca Garcia Neuchâtel

Face à l’équipe de Raphaël Nuzzolo (en rouge), le SLO a peiné à trouver le chemin des filets. KEYSTONE

La rencontre avait tout d’un piège pour Stade-Lausanne-Ouchy. Et l’équipe s’y est bien pris les crampons. Le SLO a perdu sa rencontre (2-1) face à Neuchâtel Xamax FCS vendredi soir. Les locaux, pourtant derniers du championnat, l’ont emporté face à des Stadistes trop pressés pour leur propre bien. Le SLO conserve la tête du classement provisoire, mais pourrait la perdre au profit de Wil, qui affronte Aarau dimanche.

«Sur les occasions, on mériterait de faire 2-2. Aujourd’hui, on perd. C’est comme ça.» Anthony Braizat, entraîneur du SLO

«On a trop souvent confondu vitesse et précipitation», analysait à chaud Anthony Braizat, l’entraîneur du SLO. S’il saluait l’envie de bien faire de ses joueurs, il notait un certain manque de patience. «Quand Havenaar a marqué à la 57e minute, nous avons vite voulu aller vers l’avant. Non, soyons patients et passons par les côtés.»

Sur le terrain, les joueurs l’ont aussi ressenti. «On a eu des occasions, on n’a pas su les concrétiser», note un peu amèrement Abdallah, qui est entré en jeu à la 17e minute pour remplacer Gassama, sorti blessé. Le SLO était moins efficace que d’habitude et ça s’est vu. La défense xamaxienne, couplée à un Théo Guivarch bien dans ses crampons, a suffi à empêcher les buts de pleuvoir. «Sur les occasions, on mériterait de faire 2-2. Aujourd’hui, on perd. C’est comme ça», affirmait sans détour Braizat.

Un brave Xamax

Le Français n’en salue pas moins la prestation xamaxienne. «On savait qu’ils allaient tout tenter pour s’en sortir.» Tout, y compris cette frappe venue d’ailleurs d’Alili, à la douzième minute. Puis le SLO a égalisé. Puis Xamax a repris l’avantage. Puis le SLO aurait pu inscrire le 2-2. «C’était un match avec énormément d’émotions, souffle Jeff Saibene. J’ai déjà des cheveux gris, mais là j’en ai encore plus!»

Ses consignes? «Je leur ai dit que si on voulait ramener quelque chose aujourd’hui, il faudra être des guerriers pendant 95 minutes.» Et ils l’ont été, ces Xamaxiens. Bousculés physiquement par des adversaires coriaces, ils ont su prendre l’avantage pour ne plus le lâcher. Comment y sont-ils parvenus? De la motivation et un soupçon de réussite. «Je pense que les gars la méritent, cette victoire.»

Stade-Lausanne-Ouchy se doit de se concentrer sur son prochain match. Ce sera samedi 19 novembre, pour un derby vaudois face à Yverdon Sport. Xamax affrontera de son côté Wil à la Maladière vendredi.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

