US Open – Trop juste face à Shapovalov, Hüsler continue d’apprendre Vaincu par le bouillant Canadien après cinq sets et trois heures de jeu, le Zurichois a livré une bataille admirable pour son premier US Open. Jérémy Santallo

Marc-Andrea Hüsler a fini par courber l’échine contre Denis Shapovalov au 1er tour de l’US Open. AFP

À 26 ans, Marc-Andrea Hüsler continue de grandir. Comme à Wimbledon cet été, où il disputait son premier tournoi du Grand Chelem, le Zurichois a été éliminé dès le 1er tour à l’US Open. Mais si sa défaite en cinq sets à Church Road contre Hugo Grenier – alors 141e à l’ATP et lucky-loser – pouvait lui laisser des regrets, le joueur suisse le mieux classé (85e) en aura sûrement moins en quittant Flushing Meadows. Quoique…

Avec un zeste de réalisme supplémentaire – on pense notamment à cette balle de break non convertie au filet à 4-3 en sa faveur dans le 2e set alors qu’il avait déjà gagné le 1er –, le tout frais demi-finaliste à Winston Salem aurait peut-être fait douter un peu plus Denis Shapovalov (21e). Mais sur le jeu suivant, Hüsler a de nouveau manqué de réussite dans le petit jeu et a définitivement lancé le Canadien après une double faute.

À force de rater des volées, le Suisse au style de jeu offensif a commencé à cogiter: à quel moment monter? À 1-1 dans le 3e set, Hüsler a joué vers l’avant sans trop décentrer ses frappes. Il s’est fait transpercer par deux fois sur des passings. Le lauréat de cinq titres sur le front des tournois Challenger a toutefois eu le mérite de s’accrocher et forcer Shapovalov à une cinquième manche de tous les dangers.

Il n’en a rien été. Le bouillant Canadien, qui avait bien caviardé son début de partie avec un florilège de doubles fautes, a été chercher le break dès le début du 5e set et ne s’est plus retourné (2-6 6-4 6-4 3-6 6-1 en 2 h 57’). S’il veut espérer quoique ce soit à New York, Shapovalov va toutefois devoir apprendre à gérer ses émotions. Une qualité que possède déjà Marc-Andrea Hüsler, qui continue d’apprendre.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

